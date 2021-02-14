Во Франции отметили геополитическую победу России за счет «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский политолог Паскаль Бонифас оценила влияние российской вакцины "Спутник V" на геполитику.

"Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник", производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", - сказала Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

Она отметила, что европейские страны показали себя не лучшим образом в вопросе поиска идеальной вакцины от коронавируса.

Напомним, что российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе прошлого года, он был разработали учеными центра имени Гамалеи. Об этом 11 августа заявил президент России Владимир Путин. После заявления президента более 27 стран прислали заявку на приобретение прививки.

Российская вакцина стала первым в мире препаратом по профилактике COVID-19.

Свыше 20 стран уже зарегистрировали у себя "Спутник V".