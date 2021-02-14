Небольшой объем воды вылился из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме из-за землетрясения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты энергетической компании Tokyo Electric Power Company после землетрясения 13 февраля провели обследование АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

Они отметили, что незначительное количество воды расплескалось из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива на различных блоках станций.

Таким образом, на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" на пол вылилось около 160 миллилитров воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,4 литра жидкости.

"Расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработавшего топлива", - отмечено в релизе компании.

По данным телеканала NHK, на пятом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1" расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока – около 1,6 литра.

Кроме этого, было зафиксировано, что еще 600 миллилитров воды вытекло из бассейна, общего для пятого и шестого энергоблоков.

По данным телеканала, опасности для окружающей среды нет. Объемы расплескавшейся воды слишком малы.

Напомним, что накануне на юго-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале.

Жители Токио ощутили толчки. Их сила в центре города составила около 4 баллов.

Согласно последним данным, пострадали от стихии не менее 124 человек.

Ранее поступила информация, что правительство Японии приняло решение сбросить более 1 миллиона тонн загрязненной воды с атомной электростанции «Фукусима- дайити» в море.

Это решение возмутило местных жителей и защитников природы. Они говорят, что этот шаг разрушит их промышленность и нанесет вред окружающей среде.