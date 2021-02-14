Синоптик рассказал о погоде в Москве 14 февраля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в воскресение 14 февраля.

"В Москве облачно, кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха в столице минус 12-14, в Подмосковье минус 10-15. Ветер северо-западный, 4-9 метра в секунду, порывистый", - сказал Тишковец агентству РИА Новости.

Вместе с тем синоптик отметил, что температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климатической норме. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в пятницу и субботу в Москве и области выпало рекордное количество снега. Снегопад стал причиной больших пробок на дорогах столицы. Так, в выходные заторы на дорогах достигали 10 баллов. Утром в воскресенье эти показатели снизились до 3 баллов, таким образом облегчив дорожную ситуацию.