В Египте нашли старейшую в мире пивоварню

Фабрика, очевидно, была построена в этом районе для проведения королевских ритуалов с пивом Фото: EAST NEWS

Американские и египетские археологи обнаружили, возможно, самую старую известную пивоварню в одном из известных археологических памятников Древнего Египта.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, рассказал, что фабрика была обнаружена в Абидосе, древнем захоронении, расположенном в пустыне к западу от реки Нил, более чем в 450 км (280 миль) к югу от Каира.

Он отметил, что старейшая фабрика восходит к региону короля Нармера, который широко известен своим объединением древнего Египта в начале первого династического периода (3150–2613 гг. до н. э.).

Археологи обнаружили восемь огромных единиц - каждая длиной 20 метров (около 65 футов) и шириной 2,5 метра (около 8 футов). По словам Вазири, каждая установка включает около 40 глиняных сосудов в два ряда, которые использовались для нагрева смеси зерна и воды для производства пива, передает The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников отдела древностей.

Фабрика, очевидно, была построена в этом районе для проведения королевских ритуалов с пивом, учитывая, что археологи обнаружили доказательства использования пива в жертвенных обрядах древних египтян.

Британские археологи первыми упомянули о существовании фабрики в начале 1900-х годов, но не смогли определить ее местонахождение, сообщило министерство древностей.

Ранее археологами в египетском некрополе Саккара были найдены 50 древних саркофагов.