Назван простой способ защиты текста в Word

Назван простой способ зашифровать текст в Word. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание Business Insider рассказало о простом способе зашифровать текстовый файл Microsoft Word.

Авторы отмечают, что функция шифрования полезна тем, кто использует данное приложение при работе с конфиденциальной информацией.

Процесс защиты текста от нежелательного просмотра других пользователей предельно прост. Он заключается в нескольких шагах.

Необходимо открыть нужный документ Word, далее перейти на вкладку "Файл", в разделе "Сведения" выбрать пункт "Защита документа" и подпункт "Зашифровать с использованием пароля". В появившемся окне появится окно, в котором нужно будет ввести пароль. После этого пароль нужно подтвердить, и на этом процесс шифрования закончится.

Но Business Insider предостерегает пользователей, желающих защитить свой документ, что если пароль забыт, то восстановить его уже не получится.