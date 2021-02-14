Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин от Covid-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч заявил, что мутации коронавируса могут сделать существующие препараты для профилактики COVID-19 неэффективными.

"Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют", — цитирует его Bloomberg.

Он отметил, что в данный момент ученые обладают инструментами для модернизации вакцин, но в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

С ним согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард.

"Вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета", — подчеркнул ученый.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта прошлого года. За это время во всем мире коронавирусом заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли.

Российский центр имени Гамалеи сумел первым в мире зарегистрировать вакцину от коронавируса. В данный момент "Спутник V" на своих территориях зарегистрировали более 20 стран. В России с 18 января проводится массовая вакцинация препаратом, который был оценен старейшим журналом Lancet.