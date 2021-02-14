В Китае 16 человек пострадали при аварии в парке аттракционов. Фото: Twitter/@AbarcaRbn.

Из-за аварии в парке аттракционов китайской провинции Хунань пострадали 16 человек. Трое находятся в тяжёлом состоянии.

Колесо цепочной карусели сорвалось и упало на землю. Некоторые отдыхающие выпали из кабинок. В данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Контроль над аттракционом был потерян из-за сбоя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Напомним, ранее на фестивале воздушных змеев в воздух унесло маленького ребенка. Трехлетняя девочка держалась за "хвост", когда сильный поток воздуха поднял ее вверх. Оживленная толка с изумлением наблюдала за происходящим, не зная, как помочь ребенку. Ситуация разрешилась сама собой, когда ветер немного стих. Взрослые смогли дотянутся до лески и вернуть ребенка на землю.