В России успешно завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев заявил, что в России успешно завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении.

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности", - отметил Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Он рассказал о планах построить радиолокационную станцию "Воронеж" в Крыму. Ее главной задачей будет наблюдение за акваториями Черного и Средиземного морей.

В программе сообщили, что в 2020 году средства СПРН РФ обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Российская системы предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического и наземного. Основная задача СПРН в короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

Ранее стало известно, что в России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении. В систему войдут РЛС «Воронеж» и «Контейнер».