Шведский депутат призвал надавить на Германию по вопросу "Северного потока-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат шведского парламента Бьерн Седер призвал главу МИД страны Анн Линде оказать давление на Берлин по вопросу "Северного потока — 2".

Седер предложил противодействовать строительству газопровода в качестве ответа на "действия России" по отношению к блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которых Москва объявила персонами нон грата.

Также он заявил, что проект является для ЕС "рискованным", сообщает RT.

Седер считает, что российский газопровод — это угроза политике безопасности, притом что он "делает Европу зависимой от российского газа".

При этом он признал, что на данном этапе уже сложно отказаться от проекта, поскольку ФРГ не намерена останавливать строительство.

Напомним, что строительство "Северного потока - 2" планируется завершить в апреле этого года. Газопровод подразумевает под собой две нити газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров от российского берега до Германии.

В начале 2021 года норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать «Северный поток-2» из-за санкций США.