Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На юге Москвы обрушилась крыша склада, погиб один человек

Предположительно, кровля не выдержала большого количества снега
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
На юге Москвы обрушилась крыша склада, погиб один человек. Фото:предоставлено очевидцами.

На юге Москвы обрушилась крыша склада, погиб один человек. Фото:предоставлено очевидцами.

В экстренных службах Москвы сообщили об обрушении крыши складского помещения.

"На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего накануне снега. Известно, что в здании расположена транспортная компания.

В экстренных службах Москвы сообщили об обрушении крыши складского помещения. Фото:предоставлено очевидцами.

В экстренных службах Москвы сообщили об обрушении крыши складского помещения. Фото:предоставлено очевидцами.

В столичной прокуратуре уточнили, что по факту обрушения начата проверка. На месте работает и. о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора.

Предположительно, кровля не выдержала большого количества снега. Фото:предоставлено очевидцами.

Предположительно, кровля не выдержала большого количества снега. Фото:предоставлено очевидцами.

ЧП