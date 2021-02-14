На юге Москвы обрушилась крыша склада, погиб один человек. Фото:предоставлено очевидцами.

В экстренных службах Москвы сообщили об обрушении крыши складского помещения.

"На Промышленной улице произошло обрушение кровли одноэтажного склада, погиб один человек", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По предварительным данным, кровля не выдержала большого количества выпавшего накануне снега. Известно, что в здании расположена транспортная компания.

В экстренных службах Москвы сообщили об обрушении крыши складского помещения. Фото:предоставлено очевидцами.

В столичной прокуратуре уточнили, что по факту обрушения начата проверка. На месте работает и. о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора.