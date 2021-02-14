Путин: Россия готова развивать отношения с Японией в рамках Конституции РФ. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ рассказал об отношения России и Японии.

"Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга неоднократно заявлял, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Напомним, что территориальный спор продолжается между Россией и Японией долгие годы.

По итогам Второй мировой войны Россия включила в свой состав Курильские острова, которые Япония считает своими.

Токио в споре ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. В свою очередь Россия напоминает про договоренность, которая была заключена в период Второй мировой войны, где русская армия одержала победу над гитлеровскими войсками.