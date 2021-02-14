Путин с пониманием отнесся к россиянам, уставшим от проблем и нехватки денег

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин сообщил, что с пониманием относится к россиянам, уставшим от проблем, которые возникли в нынешней социально-экономической ситуации. Об этом он сказал

«Раздражение накапливается, проблем много, денег не хватает. Понять можно людей», - сказал российский лидер на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

Глава государства отметил, что в такой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор Алексея Навального, который, по словам Путина, является «фигурантом». "

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», - отметил он, подчеркнув, что этим пытаются воспользоваться как в Европе, так и в других странах.

Путин добавил, что некоторые склонны винить во всех проблемах руководство, однако могут быть и объективные причины, среди которых пандемия.

Напомним, несанкционированные акции прошли в некоторых российских городах 23 и 31 января. По факту нарушений в ходе этих акций было возбуждено 90 уголовных дел.