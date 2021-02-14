В Казани прошел согласованный митинг против репрессий

Официальных данных по количеству участников мероприятия нет

В Казани на площади Тысячелетия прошел согласованный митинг «против репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму».

Количество участников превысило тысячу человек при том, что администрация города согласовала митинг лишь на 200 человек, передает Татар-Информ.

Председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, являющийся одним из организаторов митинга, сказал, что всего на площадь находятся «несколько тысяч», но многие демонстранты уходят из-за холода (температура в Казани -13). При этом официальных данных по количеству участников мероприятия нет.

Митинг организовали представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Журналисты отмечают, что к согласованной акции присоединились и сторонники блогера Алексея Навального, и члены КПРФ, которые также запрашивали разрешение на проведение акции 23 февраля, но власти отказали им.

Протестующие требуют свободу политзаключенным. Некоторые из них выступают в защиту блогера и оппозиционера Алексея Навального, которого ранее осудили на 3,5 года колонии общего режима.

Напомним, Навальный был арестован, а впоследствии осужден за неявку в УИН. Ранее оппозиционер получил 3,5 года условно и должен был дважды в месяц являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию. Но, как отметили в суде, блогер нарушил условие без уважительной причины. Суд учел год домашнего ареста. Навальный проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев.