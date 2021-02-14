Новак: «Северный поток-2» не будет простаивать после завершения строительства Фото: REUTERS

Газопровод «Северный поток - 2» не будет простаивать после завершения его строительства. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак., отметив, что в прокачке газа заинтересованы европейские партнёры.

«Я не думаю, что есть именно такие риски, потому что, опять же, в этом заинтересованы наши европейские партнеры, и этот проект полностью соответствует европейскому законодательству», - прокомментировал вице-премьер в эфире «Россия 1» вопрос о риске неиспользования трубопровода после завершения его строительства

Новак указал на наличие конкурентной борьбы со стороны американских партнеров, которые, по его словам, хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу. «То есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции», - отметил он

Комментируя вопросы о законодательстве и юридической стороне, Новак подчеркнул, что этот проект абсолютно законен и соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, заинтересованы в его реализации.

Как уточнил вице-премьер, «Северный поток – 2» построен уже более чем на 95 процентов.