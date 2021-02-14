Новак: цена на нефть в 2021 году составит 45-60 долларов Фото: REUTERS

Средняя цена на нефть в текущем году будет находиться в диапазоне от 45 до 60 долларов за баррель. Такую оценку дал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, текущие цены на нефть полностью отвечают ситуации на рынке, который является сбалансированным. Как отметил Новак последние несколько месяцев наблюдается низкая волатильность, что означает, сбалансированность рынок, а также указывает на то, что цены, которые сегодня видим, отвечают ситуации на рынке.

«Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от 45 долларов до 60 долларов, вот где-то в этом диапазоне», - заявил он в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что рынок энергоресурсов уже частично восстановился.

Новак указал на то, что падение спроса на нефть в прошлом году замедлилось с 20-25 процентов до 8-9 процента к концу года.

«Восстановление частично произошло, но еще не до конца - с того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в апреле - мае, до конца 2020 года рынок частично восстановился», - добавил вице-премьер.