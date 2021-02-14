Греф оценил спад экономики России по итогам 2020 года в 3,4%

Герман Греф. Фото: Тимур ХАНОВ

Спад российской экономики по итогам прошлого год составит около 3,4 процента. Такую оценку дал глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4 процента», - сказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, такие показатели являются очень неплохими в сравнении с другими странами. Как отметил глава Сбербанка, меры поддержки российской экономики были точечными, но достаточно эффективными

Греф также указал на то, что российские банки были вынуждены формировать большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют поддержки и реструктуризации.

Напомним, ранее Всемирный банк заявил, что вакцинация населения в России от коронавируса в начале 2021 года поможет восстановлению экономики страны. По их оценкам, рост в экономике в стране в текущем году составит до 2,6 процентов.