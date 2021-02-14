Эксперт ВОЗ назвал версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной Фото: Мария ЛЕНЦ

Версия передачи коронавирусной инфекции летучими мышами является наиболее вероятной. Об этом сообщил эксперт Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак. Специалист также сообщил о предположении, что местом первоначального распространения COVID-19 мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав (потом) на ферму диких животных», - заявил специалист в интервью газете The New York Times.

Эксперт, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, указал на то, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели, среди которых могли быть барсуки, хорьки и енотовидные собаки.

По его словам, на сегодняшний день идея передачи COVID-19 от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских специалистов и участников миссии ВОЗ в ходе обсуждения работы международной команды.

Дасзак также сообщил, что в ходе расследования эксперты организации запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, однако не получили их, так как в КНР «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны».