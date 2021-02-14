Папа Римский поздравил всех влюбленных с Днем святого Валентина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 февраля, Папа Римский Франциск поздравил всех влюбленных и обрученных с Днем святого Валентина.

«Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обрученным и влюбленным, молюсь за них и благословляю», - сказал понтифик в своей воскресной проповеди.

Напомним, вокруг жития святого Валентина существует множество легенд, которые легли в основу истории праздника, отмечаемого 14 февраля. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещённому христианскому обычаю.

Напомним, ранее сайт сайт kp.ru рассказывал о праздновании Дне всех влюбленных в Москве. Сегодня, 14 февраля, на официальной странице столичного департамента транспорта и развития в Twitter сообщили, что станция московского метро «Люблино» переименована в честь Дня святого Валентина. Станцию назвали станции «Влюблино».