Сборная России в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура, обыграв команду Чехии

Сборная России девятый раз стала победителем Еврохоккейтура Фото: REUTERS

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр, которые проходили в Мальмё в воскресенье, 14 февраля, без зрителей.

Сборной России удалось досрочно стать чемпионом, поскольку россияне выиграли все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает сборная Швеции, с тремя очками, третье - сборная Финляндии (два очка), замыкают таблицу чехи (два очка).

Заключительный матч Шведских хоккейных игр состоится в воскресенье, 14 февраля. На льду встретиться сборные Швеции и Финляндии.

Напомним, команда России в девятый раз стали победителями Евротура и сравнялись по этому показателю с финнами. Россияне побеждали в 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021.