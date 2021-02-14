Врач рассказал, когда лучше планировать отпуск после вакцинации от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После второй фазы вакцинации от коронавирусной инфекции вполне можно приступать к планированию отпуска. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Как отметил эксперт, прививка защищает от инфицирования COVID-19, а также делает более безопасными «путешествия и другие стороны жизни». При этом, по его словам, вакцинация «никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны». Однако, он напомнил, что вне зависимости от прививки «все хорошо в меру».

«Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении … Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», - приводит его слова РИА Новости.

Тяжельников также сообщил, что вести привычный образ жизни, а также ехать в отпуск, могут и те, кто переболел, уже прошел весь необходимый курс лечения, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует. Тем не менее, он отметил, что отдельного подхода требует планирование дальних перелетов, поскольку в данном случае необходимо учесть, насколько тяжелой была болезнь, и как долго должна длиться реабилитация.