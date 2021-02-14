"Роскосмос" опубликовал цветной снимок марсианского кратера

Фото: пресс-служба госкорпорации «Роскосмос»

Государственная корпорация «Роскосмос» представила фотографию кратера на Марсе, которая была сделана с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

Как отмечают в пояснении к снимку, цветные фильтры камеры позволяют увидеть разнообразнейшую палитру красок. По данным «Роскосмоса», светлые залежи могут указывать на выход коренных пород, которые в свою очередь могут содержать в себе древние глинистые минералы, сформировавшиеся в присутствии воды.

Как уточняют в госкорпорации, на снимке представлена юго-восточная стена малого кратера, который расположен в нескольких сотнях километров к северу от гигантской равнины Эллада – «равнинной низменности ударного происхождения на планете Марс». Согласно представленным данным, размеры кратера составляют около 12 км в диаметре, а на снимке представлена область площадью 5 на 10 км.

«Это разнообразие обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», - говорится в сообщении о цвете кратера.

Также отмечается, что на снимке хорошо видны нанесённые ветром песчаные отложения, «создающие "рябь" на дне кратера». «Их характерный рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа», - говорится в сообщении.