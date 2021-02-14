Россияне назвали «Любовь и голуби» и «Титаник» лучшими фильмами о любви Фото: кадр из фильма

Россияне назвали советскую романтическую комедию «Любовь и голуби» самым лучшим фильмом о любви. Такое мнение высказали 13 процентов опрошенных Исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Согласно представленным результатам опроса, на втором месте находится «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, который немного уступает советской комедии. Фильм Джеймса Кэмерона назвали 10 процентов опрошенных.

Тройку лучших фильмов о любви замыкает «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба». Все эти картины назвали по 3 процента респондентов.

Кроме того, 2 процента опрошенных считают лучшими фильмами о любви «Унесенные ветром» и «Москва слезам не верит». По 1 проценту участников опроса назвали «Ирония судьбы или с легким паром», «Служебный роман», «Девчата», «Ромео и Джульетта».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о другом опросе, проведенном ко Дню всех влюбленных. Согласно представленным данным, больше половины россиян (55 процентов) согласилась, что любовь к другим начинается с любви к себе, но более трети (39 процентов), напротив, считают, что любовь не должна быть направлена на себя.