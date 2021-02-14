Умер Карлос Менем, экс-президент Аргентины

Карлос Менем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 90 лет из жизни ушел бывший президент Аргентины Карлос Менем.

О смерти экс-главы Аргентины сообщил телеканал Todo Noticias.

В декабре прошлого года бывший президент был экстренно госпитализирован из-за инфекции мочевой системы и с того времени находился под наблюдением врачей.

Карлос Менем был 50-м президентом страны, и возглавлял Аргентину от партии хустисиалистов в период с 1989 по 1999 годы. На посту главы государства политик проводил рыночные реформы, среди них приватизация и финансовая стабилизация. На посту пррезидента он добился снижения инфляции, однако выросла безработица. Кроме того, при нем была закрыта программа разработки баллистической ракеты средней дальности «Кондор-2». После ухода с поста президента, Менем стал сенатором.