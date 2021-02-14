Зеленский поручил расследовать гибель трех украинских военных в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку отправиться в Донбасс для расследования гибели трех служащих украинских Вооружённых сил, которые ранее погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве. Об этом сообщает офис главы незалежной.

«Зеленский дал поручение министру обороны и главнокомандующему Вооружёнными силами Украины срочно прибыть в зону проведения операции объединённых сил для установления всех обстоятельств гибели трёх украинских военнослужащих», — говорится в сообщении президентского офиса.

В заявлении уточняется, что на месте происшествия уже находится заместитель главы офиса украинского лидера Роман Машовец.

В непризнанной Луганской Народной Республике заявили, что трое украинских военных погибли, подорвавшись на своих же минах.

Напомним, трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе в воскресенье, 14 февраля. Все трое военнослужащих погибли.