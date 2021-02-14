Синоптик: февраль 2021 года побил сразу два погодных рекорда Фото: Михаил ФРОЛОВ

К воскресенью, 14 февраля, в Москве выпало 48 мм осадков – это 133 процента от дневной нормы.

А всего за снегопад, который обрушился на столичный регион в пятницу и сохранялся до вечера воскресенья, выпало 32.1 мм осадков – это примерно 90% месячной нормы осадков.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, такие показатели позволяют полагать, что февраль в Москве и Подмосковье побил сразу два рекорда.

Например, высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров. Предыдущий рекорд был поставлен 14 февраля 1956 года, тогда к указанной дате сугробы выросли на 58 сантиметров.

А вот по объему осадков февраль 2021 года пока занимает третье место. Он уступает февральским снегопадам 1990 и 2018 годов.

Но если говорить о показателях дня, а не месяца, то за 12 и 13 число выпало рекордное количество осадков. Столько не было зафиксировано ни разу за всю историю метеонаблюдений в столице.

- 12 февраля выпало 12 мм осадков, до этого рекордом считался показатель 12 февраля 1973 года - 7,4 мм. 13 февраля 2019 года выпало 13,4 мм, а вчера – 18 мм, - отметил синоптик в беседе с телеканалом «360».

Если сравнивать Москву и Подмосковье, то последнее сильнее завалило снегом. В столице снежный покров составил 59 см, а в Черустях - 72, а в Немчиновке - 78.

- Это самый высокий показатель на территории Подмосковья, — заключил синоптик.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в середине февраля. На предстоящей рабочей неделе температурный фон будет колебаться в пределах -19…-24 °С.

В дневные часы столбик термометра опустится до -12...-17 °С. А вот сильных снегопадов больше не ожидается, но небольшой снег будет идти почти каждый день, - отметил Леус в беседе с RT.