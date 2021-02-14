Названы самые популярные схемы обмана россиян в Сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты «Лаборатории Касперского», банка «Тинькофф» и сервиса для размещения объявлений «Авито» назвали самые популярные в 2020 году схемы обмана россиян в Сети.

Пандемия заставила пользователей переключиться на электронную торговлю, мошенники не заставили себя долго ждать и подкорректировали свои схемы работы.

Эксперты «Тинькофф» отметила, что 60% успешных мошеннических атак прошли по стандартным сценариям покупки или продажи товаров в интернете. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 25%.

Преступники перехватывают покупателей на сайтах реальных маркетплейсов или создают сайты-подделки.

Клюнув на уловку лже-продавца, в среднем россияне теряли по 10 тысяч рублей. А вот продавцы, поверил лже-покупателю, - 6 тысяч рублей.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что не менее популярным сегодня является фишинг. За 2020 год было обнаружено 7,4 тысяч ресурсов, которые воровали данные пользователей.

- За год было заблокировано свыше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы. Причем ссылки почти на треть из них ( 27 млн) пользователям пришла в виде так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении акций или конкурсов), - рассказали Rt в лаборатории.

Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно регулярно обновлять скаченные приложения и менять свои пароли на всех ресурсах.

Прежде чем перейти на определенный сайт, нужно внимательно посмотреть его название и убедиться, что нет посторонних странных знаков и символов. А научиться скептически относиться к «щедрым» предложениям и не переходить по ссылкам, не внушающим доверие.