Врач рассказала, как кофе защищает мозг от старения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что кофе защищает головной мозг от старения, и рассказала о пользе этого напитка для работы мозга.

«Запах кофе, и даже запах, похожий на запах кофе, заметно улучшает умственные способности», - отметила специалист в своем Телеграм-канале.

Эксперт рассказала об опыте, который провели на 100 студентах. Молодым людям были предложены десять задач по алгебре. Кто находился в комнате с ароматом, «похожим на кофе», показали заметно лучший результат. Однако, как уточнила врач, ученые задействовали и эффект плацебо, рассказав студентам, что кофе улучшит работу их мозга.

Кроме того, специалист рассказал о веществе фенилиндан, которым обусловлен горький вкус кофе. Как уточнила врач, этот антиоксидант образуется при обжарке кофейных зерен, и согласно опытам канадского Исследовательского института Крембиля эти вещества снижают риск развития деменции при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

Павлова отметил, что они не избавит от этих болезней, но способны притормаживать развитие болезни и отсрочивать наступление более серьезных стадий, а главное такими полезными свойствами обладает кофе как с кофеином, так и без.

Однако Павлова призвала не пить более трех чашечек в день, и посоветовала остановиться на одной, а также напомнила, что кофе сильное мочегонное средство, и сообщило, что его необходимо запивать водой.

Напомним, ранее врач рассказал, когда кофе бывает опасным. Он отметил опасность напитка для больных такими заболеваниями, как гастрит и язвенная болезнь.