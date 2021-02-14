Ученые разработали новый метод борьбы с облысением с помощью коллагена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Исследовательского института Riken в Японии нашли новый способ борьбы с облысением.

Как передает портал EurekAlert, эксперты провели эксперименты на мышах, в ходе которых они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

Как выяснили ученые, сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени. Для определения «рецепта роста» эксперты были вынуждены протестировать около 220 различных комбинаций. Отмечается, что лучший результат демонстрирует смесь из пяти ингредиентов (среда NFFSE) при высевании клеток на определенной разновидности коллагена.

«Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем», - рассказал один из авторов исследования Такаши Цудзи.

Напомним, ранее ученые выяснили, что зеленый чай можно применять еще и как лечебное средство от облысения. Экспертам удалось доказать, что содержащиеся в чае катехины способны блокировать действие двух гормонов, которые приостанавливают рост волос и приводят к их выпадению — тестостерона и дигидротестостерона.