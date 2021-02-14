Дочь Билла Гейтса пошутила о «чипировании» после прививки от коронавируса Фото: Instagram.com

Дженнифер Гейтс, старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса, привилась от коронавирусной инфекции, после чего решила пошутить о «теориях заговора».

«К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг - если бы только она обладала такой силой!» - написала Дженнифер в свой Instagram.

Дочь Гейтса уточнила, что получила возможность привиться от коронавируса, поскольку учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и входит в приоритетную группу.

Напомним, с начала пандемии коронавирусной инфекции в интернете ходят слухи о якобы причастности основателя Microsoft к возникновению COVID-19. Некоторые порталы и пользователи Сети заявляли, что миллиардер намерен «чипировать» население путем вакцинации, и таким образом хочет установить глобальную слежку.