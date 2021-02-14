Глава ДНР прокомментировал обещание Путина не бросать Донбасс

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление президента России Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал, что, «несмотря ни на что», Москва не бросит Донбасс.

«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», - заявил глава ДНР радиостанции «Говорит Москва».

Пушилин заявил, что в ДНР постоянно ощущают поддержку со стороны Москвы, и выразил готовность отстаивать общие ценности. По его словам, регион всегда был русским исторически и ментально.

«Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название "Русский Донбасс"», - отметил он.

Глава ДНР заявил, что события 2014 года и последующих лет однозначно определили вектор развития республики, выступив за усиление сотрудничества с Москвой, а также назвав Донбасс частью «Большой России».

«Мы должны быть вместе с Россией», - заключил Пушилин

Напомним, накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности почти невозможно выполнить в текущей их редакции, и указал на то, что за почти шесть лет с момента подписания этих соглашений ощутимых результатов не видно. По его словам, Вашингтон в качестве стратегического партнера Киева может сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.