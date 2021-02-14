Инфекционист: британский штамм коронавируса все равно придет в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

Британский штамм коронавирусной инфекции все равно получит распространение в России. Такое заявление сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт указал на то, что на сегодняшний день коронавирус сильно видоизменяется. По его словам, «первого того самого штамма китайского вируса» уже нет, и на данный момент циркулируют уже совершенно другие подвиды COVID-19.

«Вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», - рассказал специалист в эфире радио «Вести ФМ».

Как сообщил инфекционист, подъема заболеваемости коронавирусом в России следует ждать в середине весны. Тимаков напомнил, что весной у людей в принципе снижается иммунитет, что будет способствовать росту обычных ОРВИ.

«Естественно для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека вируса уже нужно будет меньше», - пояснил он.

Напомним, ранее эксперт ВОЗ заявил, что распространение мутировавших вариантов коронавирусной инфекции не спровоцирует начало новой пандемии. Как отметил специалист, человеку необходимо быть бдительным, поскольку вирус пытается адаптироваться, но, в целом, речь идет о той же болезни.