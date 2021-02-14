В Британии призвали исключить Россию и Китай из поставок в сфере обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте Великобритании призвали запретить России и Китаю каким-либо образом участвовать в цепях поставок в сфере обороны страны.

«Инвестирование в каналы снабжения сферы обороны со стороны всех стран, включая Россию и Китая, не состоящих в одобренном списке, должно быть запрещено», - приводит газета The Independent слова комитет по обороне палаты общин британского парламента Ричарда Дракса.

Как сообщает издание в докладе комитета отмечается, что иностранное инвестирование широко практикуется в оборонной сфере королевства. Именно поэтому комитет призвал Министерство обороны Британии обнародовать список «дружелюбных» стран, чьи инвестиции можно будет назвать приемлемыми и желательными, а странам вне этого списка, в том числе Китаю и России, инвестирование должно быть запрещено.

«Инвестирование из стран таких как Россия, которые регулярно ведут шпионаж против Соединенного Королевства, или их союзников, должно классифицироваться как враждебное», - говорится в заявлении.

Комитет также установил, что за последние время китайские фирмы приобрели девять британских компаний, которые работают в оборонной сфере, в том числе, занятых в производстве электроники для истребителей-бомбардировщиков F-35. Кроме того, Китай планирует приобрести два самолета Boing-737 для переоборудования под авиационные комплексы радиообнаружения.

В докладе отмечается, что «Китай под управлением Коммунистической партии, следует считать враждебными».