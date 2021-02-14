Перец чили снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, заявили ученые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые установили, что употребление перца чили снижает риск возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает журнал Nature, корейские эксперты провели метаанализ исследований, в ходе которых участники в возрасте старше 18 лет включали в свой ежедневный рацион перец или его производные на период от четырех до 12 недель.

Специалисты установили, что содержащееся в продукте вещество Capsicum annuum снижает риск развития метаболического синдрома, комплекса нарушений обмена веществ, который является причиной развития диабета второго типа, а также болезней сердца. Это вещество действует сразу в нескольких направлениях за счет ярковыраженного антиоксидантного эффекта и снижения уровня холестерина.

Кроме того, проведенное исследование показало, что употребление перца может помочь нормализации уровня сахара в организме при помощи уменьшения воспаления. Тем не менее ученые отмечают, что для подтверждения данного свойства перца нужно провести дополнительные клинические испытания.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главный фактор риска для развития для сердечно-сосудистых болезней. По его словам, в зоне риска находятся люди с избыточным весом, он также назвал диабет, повышение сахара и жирового обмена.