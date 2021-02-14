NI: американских военных учат управлять украинскими танками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев предоставил свой основной боевой танк Т-84 американским военным для испытаний или обучения.

Как сообщает издание The National Interest, образец украинской военной техники ранее был замечен на американском полигоне Юма, расположенном в Аризоне. Как отмечает издание, цель поставки танка в Штаты доподлинно неизвестна, однако, как правило, боевые образцы передают для испытаний или обучения.

«Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат», - отмечает автор публикации.

По его мнению, украинские военные предоставили американцам свой танка Т-84, чтобы американские военнослужащие смогли ознакомиться с данной платформой.

Издание отмечает, что это не первый случай, когда украинская модификация советских танков Т-80 была замечена в США. Такое было в 2003 году, когда американские Вооруженные силы купили четыре украинских танка для испытаний на Абердинском полигоне.

Напомним, накануне глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что США, как стратегический партнер Украины, способен сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе.