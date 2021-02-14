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Коронавирус Covid-19

Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Доктор Питер Дасзак предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт международной группы под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак сообщил, что версия о передаче коронавирусной инфекции через летучих мышей является самой вероятной. Специалисты предположил, что местом первоначального распространения заболевания стал юг Китая или территория Юго-Восточной Азии. Об этом ученый сообщил в воскресенье, 14 февраля, в интервью газете The New York Times.

- Я предполагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму с животными. От летучих мышей мог заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо сами животные, например, хорьки, барсуки или енотовидные собаки, сообщил Питер Дасзак.

Версия о передаче коронавирусной инфекции от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку ученых из Китая и экспертов Всемирной организации здравоохранения во время совместного обсуждения, которое прошло в последний день работы команды в КНР.

Питер Дасзак рассказал также, что во время расследования международная группа специалистов запросила доступ к личным делам некоторых пациентов, которые одними из первых заразились коронавирусом, однако не получила их, поскольку медицинские карты в Китае содержат конфиденциальную информацию.

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