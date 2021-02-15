Умер Роберт Мараж, отец певицы Ники Минаж. Фото: Twitter Rick Maraj

Умер Роберт Мараж, отец известной американской рэп-исполнительницы Ники Минаж. В минувшую пятницу мужчину насмерть сбила машина. Его не стало в возрасте 64 лет, сообщает в воскресенье, 14 февраля, издание TMZ.

Полиция округа Нассо в Нью-Йорке сообщила изданию, что Роберт Мараж шел по дороге поздним вечером, когда его на полной скорости сбил автомобиль. Виновник дорожно-транспортного происшествия, не останавливаясь, скрылся с места преступления.

Маража доставили в местное медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Через два дня он скончался от полученных травм. Правоохранительные органы города в настоящее время разыскивают свидетелей происшествия и просят помочь в расследовании, поскольку описания подозреваемого и его машины пока что нет.

Сама Ники Минаж о смерти своего отца не сообщила, однако произошедшее подтвердила тетя певицы.