Стоматолог перечислил пять главных ошибок при чистке зубов Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоматолог Маркус Фелбер назвал самые опасные ошибки при чистке зубов, которые способны навредить эмали и здоровью полости рта. Об этом врач рассказал в воскресенье, 14 февраля, в интервью журналу Focus.

Так, медик призвал не чистить зубы сразу после приема пищи: следует подождать некоторые время, чтобы на эмали образовалась защитная оболочка, без которой во время чистки можно повредить зуб. Маркус Фелбер посоветовал также отказаться от метода чистки от десен к зубам, ведь так зубная щетка может повредить слизистую. Следует как бы «стряхивать» щеткой образовавшийся налет, двигая ее вправо-влево.

Стоматолог рекомендовал не пытаться «почистить» зубы, съев яблоко – такой метод, хоть и является весьма популярным, но совершенно не помогает.

- В связи с отсутствием кислотной мантии у зуба после еды яблоко, вероятнее всего, повредит эмаль, а не принесет ей пользу и не очистит зубы, - объяснил врач.

Также Маркус Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других средств для отбеливания эмали, ведь абразивные вещества способны навредить зубам. При этом зубной нитью стоматолог рекомендовал пользоваться каждый день.