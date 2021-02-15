Депутаты Госдумы предложили расширить список получателей маткапитала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Государственную думу России проект закона, которым предложили выплачивать маткапитал на третьего ребенка и последующих детей в регионах страны с низкой рождаемостью, если семья не воспользовалась такой мерой поддержки до этого. Об этом рассказал в понедельник, 15 февраля, один из авторов проекта, руководитель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

- Предлагается внести изменения, по которым будет предоставляться материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, - уточнил парламентарий.

Материнский капитал также предложили распространить на мужчин – единственных усыновителей третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом, если решение об усыновлении вступило в силу после 1 января 2022 года.

Авторы проекта закона объяснили, что многие российские регионы в связи с неблагоприятной демографической ситуацией установили свои меры поддержки в виде семейной выплаты при рождении третьего ребенка, но размер таких выплат очень низкий.

Напомним, право на материнский капитал с 1 января 2007 году имеют родители двух и более детей, а с 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца. За годы действия программы выплаты получили более девяти миллионов семей из России.