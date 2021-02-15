Россия с 15 февраля возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с понедельника, 15 февраля, официально возобновила регулярное авиационное сообщение с Арменией и Азербайджаном. О таком решении ранее сообщало российское правительства. До сегодняшнего дня рейсы между государствами были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва - Баку и по четыре по маршруту Москва - Ереван. На минувшей неделе российский «Аэрофлот» сообщил, что намерен выполнять по четыре полета в неделю в Ереван и по два полета в Баку с 17 февраля.

Национальная авиакомпания Азербайджана Azal заявила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в российскую столицу с 17 февраля. В настоящее время въезд для туристов на территорию Азербайджана запрещен: въехать в государство могут только дипломаты, студенты и иностранные граждане, родственники которых имеют азербайджанское гражданство или же иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство.

Как сообщал сайт Kp.ru, в настоящее время въезд для туристов в Армению открыт – для этого необходим ПЦР тест на коронавирус, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну.