В Латвии вступил в силу запрет на ретрансляцию канала «Россия РТР» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Латвии в понедельник, 15 февраля, вступил в силу запрет на ретрансляцию телевизионного канала «Россия РТР».

- По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция «Россия РТР» в Латвии остановлена сроком на один год. С 16 февраля этого года его заменит канал «1+2», - такое уведомление появляется при попытке включить телеканал на кабельном телевидении в стране.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории государства. Утверждалось, что ведомство Латвии не получало никаких извещений о желании российских каналов продолжать вещание.

Первый заместитель председателя комитета российского Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что подобные шал вполне соответствует латвийской политике: по его словам, власти Латвии не желают, чтобы жители государства знали правду о происходящих в России и мире событиях. Сенатор также выразил уверенность в том, что ЕС должен вмешаться в ситуацию.

Напомним, что с 1 февраля текущего года на фоне опасений в связи с возможным несоблюдением санкционного режима в Латвии прекращена ретрансляция пяти других российских телеканалов.