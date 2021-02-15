Стоимость нефти марки Brent превысила $63 впервые с января 2020 года Фото: REUTERS

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 63 долларов за один баррель впервые с 22 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки в понедельник, 15 февраля.

По данным на 02:16 по московскому времени цена смеси показывала рост на 1,31 процента, в пике стоимость ресурса достигла отметки в 63,27 доллара за один баррель. Последний раз нефть Brent находилась выше отметки в 63 доллара в начале минувшего года.

Чуть позже к 02:21 по столичному времени смесь Brent на лондонской бирже ускорила рост до 1,39 процента и торговалась на уровне в 63,3 доллара за баррель.

В то же время цена смеси WTI поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 9 января 2020 года. Стоимость данной марки увеличилась на 1,4 процента, в пике достигнув отметки в 60,2 доллара.