Шериф в США предложил сдавать полиции «бывших» в честь Дня влюбленных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Офис шерифа округа Нэш в американском штате Северная Каролина предложил весьма необычный способ отпраздновать День всех влюбленных 14 февраля: правоохранительный органы призвал американцев в честь праздника сдать полиции своих «бывших», которые находятся в розыске. Об этом офис местного шерифа сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети Facebook.

- Если у вас есть бывший возлюбленный, на которого действует ордер на арест или который объявлен в розыск в США, то позвоните нам по телефону. Вам надо только рассказать нам о его местонахождении, обо всем остальном мы позаботимся сами, - говорится в сообщении.

По утверждению сотрудников правоохранительного органа, они приготовили в честь Дня влюбленных «специальный пакет услуг». Он включает в себя «платиновые браслеты, бесплатный проезд с шофером, а также минимум одну ночь в роскошных апартаментах и ужин в честь праздника».