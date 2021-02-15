Александр Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» на 95% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трубопровод «Северный поток – 2» в настоящее время построен более чем на 95 процентов. Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что магистральный газопровод обязательно будет достроен, несмотря на деструктивный санкции с американской стороны, которые стараются помешать реализации проекта.

- В «Северном потоке – 2» заинтересованы страны и организации Европы. Мы уверены, что несмотря на американские деструктивные подходы, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен, - подчеркнул Александр Новак в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Вице-премьер отметил, что проект строительства газопровода полностью соответствует законодательству Европы, а санкции США связаны с «нерыночными методами конкуренции»: американцы хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Новак выразил уверенность в том, что газопровод «Северный поток – 2» не будет простаивать после завершения строительства, поскольку в прокачке газа через него заинтересованы европейские партнеры.