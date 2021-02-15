Вильфанд предупредил об аномальных морозах в Центральной России Фото: Олег ЗОЛОТО

Москву и другие российские регионы на территории Центрального федерального округа ожидает аномальное похолодание в течение это недели: температура будет ниже нормы на 8-12 градусов. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Центр европейской части государства, в частности, столичный регион, окажется в плену сильных морозов. Отклонение от нормы будет составлять 8-12 градусов для Москвы. Это очень холодная и аномальная погода, - отметил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Днем в Центральном федеральном округе ожидается температура в районе 15 градусов ниже нуля, однако по ночам морозы могут достигать минус 26 градусов по Цельсию.

Напомним, последние два дня в Москве шел сильнейший снегопад, порывы ветра достигали 20 метров в секунду, в столичном регионе выпало около 65% месячной нормы осадков. Синоптики предупредили, что после рекордных снегопадов в Москве могут начаться сильные морозы.