Около Белого дома задержали вооруженную женщину, которая хотела передать Байдену письмо Фото: REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов Вашингтона задержали около Белого дома вооруженную женщину, которая хотела передать некое письмо президенту США Джозефу Байдену. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил канал Fox News, ссылаясь на заявление полиции.

По данным издания, 66-летняя американца пыталась проникнуть на огороженную территорию резиденции американского лидера через контрольно-пропускной пункт. Женщина утверждала, что намерена передать Джозефу Байдену некое письмо, однако показывать послание или раскрывать его содержимое отказалась.

Полицейские заподозрили неладное. Они обыскали припаркованный рядом автомобиль женщину и обнаружили в нем заряженный пистолет. Женщину также сопровождал вооруженный пневматическим оружием мужчина. При этом оружие у таинственной дамы, чья личность не раскрывается, было незарегистрированным. Женщину уже передали Секретной службе США, которая занимается охраной первых лиц страны.

Напомним, накануне американские власти арестовали двух женщин, одна из которых хотела выстрелить в спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия.