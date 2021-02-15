Илон Маск призвал владельцев Dogecoin продать часть криптовалюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель, глава Tesla и Space X Илона Маск призвал крупных владельцев виртуальной валюты Dogecoin продать большую часть своих сбережений в виде этой криптовалюты, чтобы избежать концентрации средств. Об этом он написал в понедельник, 15 февраля, на своей странице в социальной сети Twitter.

- Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть криптовалюты, это получит мою полную поддержку. В настоящее время единственная проблема с этой криптовалютой – слишком большая концентрация средств, - отметил Илон Маск.

Напомним, в начале этого месяца предприниматель своей записью в микроблоге поднял стоимость низколиквидной цифровой валюты Dogecoin в полтора раза. Ранее записи Маска в социальных сетях неоднократно оказывали воздействие на торги фондовых рынков.

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