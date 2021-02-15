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Экономика

Правительство РФ предложило новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Пакет поддержки МСП направлен на сохранение занятости
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство РФ предложило новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Правительство РФ предложило новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство сформировало новые пакет антикризисной поддержки бизнеса в стране, направленный на сохранение занятости. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает издание «Известия», ссылаясь на протокол совещания у первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

В новый пакет вошли пять видов поддержки малого и среднего предпринимательства. Так, в нем предусмотрен перезапуск льготной программы кредитования «ФОТ 0», то есть льготные кредиты по ставке 0% в первые полгода. Планируется также снижение стоимости льготных кредитов для предпринимателей за счет субсидий банкам. Условием для получения данного кредита является увеличение количества сотрудников на десять процентов.

К мерам отнесли списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся после пандемии коронавируса отраслей. Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне минувшего года и переходный налоговый режим для организаций, у которых больше нет возможности воспользоваться специальными условиями.

Отмечается, что кабмин поручил Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе проработать данные антикризисные меры в ближайшее время.