Паломники из Карабаха посетили христианский монастырь Дадиванк Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье 15 армянских паломников из Нагорного Карабаха смогли посетить монастырский комплекс Дадиванк. В результате достигнутых в ноябре минувшего года договоренностей военные Азербайджана беспрепятственно допускают паломников на территорию комплекса в сопровождении миротворцев из России. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил Минобороны России.

- Для обеспечения безопасности паломников один из наблюдательных постов российских миротворцев расположили в непосредственной близости от архитектурного комплекса. Миротворцы из России также обеспечивают безопасность при посещении монастыря представителями албано-удинской христианской общины Азербайджана, - говорится в сообщении ведомства.

Христианский монастырь Дадиванк – один из древнейших монастырей Армянской Апостольской Церкви. Он располагается в Кельбаджарском районе, которые по трехстороннему соглашению перешел под контроль Азербайджана.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали трёхстороннее заявление о полном прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент России.