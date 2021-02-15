Не менее 12 человек получили тяжелые травмы при землетрясении в Японии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не менее 12 человек получили тяжелые травмы в результате сильного землетрясения в Японии, которое произошло в минувшую субботу у берегов префектуры Фукусима. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказал глава японского правительства Ёсихидэ Суга во время выступления в парламенте.

В общей сложности при землетрясение пострадали 153 местных жителя. К счастью, погибших нет.

- По информации на сегодняшний день, 12 человек получили тяжелые травмы, 141 - относительно легкие. На одном из пострадавших участков скоростной железной дороги по-прежнему отменено движение поездов из-за последствий стихии. Вызванный землетрясением обвал перерезал скоростное автомобильное шоссе на острове Хонсю, - сообщил премьер-министр страны.

Ёсихидэ Суга отметил, что правительство Японии оказывает всю необходимую помощь пострадавших от землетрясения районам.

Напомним, в субботу на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1, подземные толчки ощущались даже в Токио. Метеорологи объявили угрозу цунами, однако сообщили, что она не повлечет за собой разрушений.