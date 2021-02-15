ФСБ задержала предполагаемых террористов в Новосибирске и Томске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности в Новосибирской и Томской областях пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной на территории РФ террористической организации. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь - Джихад»*, причастных к финансированию террористической деятельности, - говорится в сообщении.

В ходе операции правоохранители задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья и гражданина России. Задержанного россиянина доставили в Новосибирск из Томской области, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. По данным следствия, подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, которые использовались для финансирования террористической деятельности. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* запрещенная в России террористическая организация